National Interest заподозрил Пентагон во лжи о российской ПВО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сотрудники Пентагона намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest.

Издание цитирует американских чиновников, которые утверждают, что сирийские средства ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела четырнадцатого апреля. Кроме того, сотрудники минобороны США указали на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Однако, как отмечает журнал, заявления Пентагона о "неэффективности" С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Эксперты выразили уверенность, что на следующем слушании комитета американского сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.

Ранее США, Великобритания и Франция нанесли под надуманным предлогом более ста ракетных ударов, 71 из которых был отражен сирийской ПВО. В результате нападения коалиции никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Россия не стала задействовать свои силы, поскольку удары наносились вне зоны ответственности российских ПВО.

В декабре прошлого года Россия и Турция подписали кредитное соглашения по поставкам С-400. Анкара закупает две батареи зенитно-ракетного комплекса. Такая сделка вызвала недовольство Вашингтона, который заявил, что готов предложить турецкой стороне альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса".