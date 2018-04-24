National Interest заподозрил Пентагон во лжи о российской ПВО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сотрудники Пентагона намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest.
Однако, как отмечает журнал, заявления Пентагона о "неэффективности" С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.
Эксперты выразили уверенность, что на следующем слушании комитета американского сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.
В декабре прошлого года Россия и Турция подписали кредитное соглашения по поставкам С-400. Анкара закупает две батареи зенитно-ракетного комплекса. Такая сделка вызвала недовольство Вашингтона, который заявил, что готов предложить турецкой стороне альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса".