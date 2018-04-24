"Большая семерка" заявила о поддержке иранской ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Страны G7 заявили о поддержке иранской "ядерной сделки" и роли МАГАТЭ в этом процессе.

"Мы привержены обеспечению постоянной гарантии того, что ядерная программа Ирана оставалась исключительно мирной в соответствии с его обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия и его обязательствами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не искать, не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. Мы решительно поддерживаем международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его важной работе по мониторингу и проверке, направленной на обеспечение соблюдения Ираном СВПД и других обязательств, включая гарантийные обязательства", — говорится в распространенном заявлении глав МИД стран "большой семерки".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Заявление министров последовало на фоне продолжающихся переговоров США с европейскими участниками СВПД по изменению соглашения.