"Большая семерка" поддержала позицию Британии по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку", говорится в итоговом заявлении глав МИД "Большой семерки" после встречи в Торонто.
Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит РФ и "правдоподобных альтернативных объяснений нет". Главы МИД "Большой семерки" призвали РФ "ответить на вопросы" по инциденту.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.