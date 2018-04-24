"Большая семерка" поддержала позицию Британии по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку", говорится в итоговом заявлении глав МИД "Большой семерки" после встречи в Торонто.

"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритании, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы "Новичок" в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", — говорится в заявлении.

Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит РФ и "правдоподобных альтернативных объяснений нет". Главы МИД "Большой семерки" призвали РФ "ответить на вопросы" по инциденту.

"Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — заключили главы МИД стран G7.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.