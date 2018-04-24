Страны "Большой семерки" оценили поведение КНДР

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД стран G7 считают последние заявления КНДР первым шагом на пути к денуклеаризации, говорится в заявлении по итогам встречи министров в Торонто.

"Мы считает последнее заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний, пусков межконтинентальных баллистических ракет и о закрытии испытательных центров первым шагом на пути к полной денуклеаризации", — говорится в документе.

Страны G7 также выступают за дипломатическое решение вопросов ядерного и ракетного разоружения КНДР.

"Мы также готовы донести до КНДР, что дипломатическое решение, ведущее к полной, подтверждаемой и необратимой ликвидации оружия массового поражения и ракет, а также связанных с ними предприятий, является единственной целесообразной опцией для КНДР, и это также будет способствовать лучшему будущему всего международного сообщества", — считают главы МИД стран "Большой семерки".