"Большая семерка" заявила о возможности ужесточения санкций против России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто.
"Большая семерка" также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам.
Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и возвращения Крыма в состав России. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции. Москва, в свою очередь, многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.