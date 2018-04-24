"Большая семерка" обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.

"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе вмешательства в демократические системы других стран… Несмотря на это мы продолжим сотрудничать с Россией по вопросам региональных кризисов и глобальных вызовов", — говорится в итоговом заявлении.