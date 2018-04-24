Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США

НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости. Позиция нынешней администрации США в отношении Ирана не позволяет вести успешный разговор об обмене заключенными между странами, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Я не верю, что при нынешних обстоятельствах, при нынешнем тоне администрации США, есть некая перспектива на успех", — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.