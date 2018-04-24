Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США

НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости. Позиция нынешней администрации США в отношении Ирана не позволяет вести успешный разговор об обмене заключенными между странами, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Моя цель — начать процесс (переговоров — ред.), в котором будет некая надежда на успех, некая перспектива", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном.

"Я не верю, что при нынешних обстоятельствах, при нынешнем тоне администрации США, есть некая перспектива на успех", — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.