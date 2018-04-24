Климкин намерен вернуть живущих в России украинцев на родину

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен предпринять необходимые шаги по возвращению на родину проживающих в России украинцев.

По его словам, российская сторона ведет войну против Украины. При этом около трех миллионов украинцев проживают в России.

"То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России", — сказал Климкин, слова которого приводит издание "Укринформ".

Украинский дипломат убежден, что Киев должен предпринять меры для исправления этой ситуации. Климкин также добавил, что введение безвизового режима с Европейским союзом частично привело к тому, что некоторые украинские граждане стали переезжать в европейские государства или возвращаться на родину. Однако этот процесс, как подчеркнул глава МИД Украины, происходит медленно.

"Глупость Киева не имеет границ"

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов оценил планы Киева по возвращению украинцев из России.

Эксперт отметил, что подобная инициатива является еще одним показателем того, что "глупость украинских руководителей не имеет границ". Он также выразил мнение, что выполнение этого плана требует определенного ряда ограничительных мер, однако в настоящий момент мер подобного характера пока нет.

"Законодательство лояльно к этому вопросу. Украинская сторона может пойти на то, чтобы ограничить выезд на территорию России. Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов. Но для миллионов граждан Украины это единственная возможность хоть как-то выживать в условиях, которые создали сами представители украинской власти", — заявил эксперт.

"Чем кормить будут"

Денисов отметил, что украинцы вынуждены уезжать на заработки в зарубежные страны в связи с тяжелой экономической ситуацией на Украине. Эксперт также подчеркнул, что после введения безвизового режима с ЕС возрос отток украинских мигрантов не только в Россию, но и в страны Евросоюза.

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал намерение Киева вернуть украинцев из России. По мнению парламентария, подобные намерения украинских властей обречены на провал.

"Киев готовится вернуть на Украину три миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан", — написал российский парламентарий в Twitter.