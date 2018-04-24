В Никарагуа опубликовали указ об отмене вызвавшей протесты реформы

МЕХИКО, 24 апр – РИА Новости. Указ президента об отмене реформы социального обеспечения, вызвавшей волну протестов и гибель людей, опубликован в понедельник в Никарагуа, сообщает портал Prensa.

Протесты начались 18 апреля. Реформа предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. По разным данным, в результате столкновений с полицией за несколько дней погибло за от 25 по 40 человек. Глава Никарагуа Даниэль Ортега в воскресенье пообещал отметить эту реформу.

В понедельник в Никарагуа проходят многотысячные марши в память об убитых в ходе волнений людях.