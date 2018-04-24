Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники российского генконсульства в Сиэтле закончили сборы и окончательно закроют резиденцию генконсула в этом городе во вторник в 10 утра по местному времени (20.00 мск), сообщил в понедельник РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Колонна отправляется завтра. Сейчас идет погрузка… Мы закроем резиденцию и в 10 утра двинемся", — сказал Айсин по телефону.

По его словам, все вещи и документы будут доставлены в Вашингтон. Айсин подтвердил, что, как и планировалось ранее, российский триколор на здании будет оставлен. Однако, что будет с ним и резиденцией после отъезда дипломатов, сказать затруднился.

Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не высылают из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.