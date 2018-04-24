Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники российского генконсульства в Сиэтле закончили сборы и окончательно закроют резиденцию генконсула в этом городе во вторник в 10 утра по местному времени (20.00 мск), сообщил в понедельник РИА Новости консул-советник Халит Айсин.
"Колонна отправляется завтра. Сейчас идет погрузка… Мы закроем резиденцию и в 10 утра двинемся", — сказал Айсин по телефону.
По его словам, все вещи и документы будут доставлены в Вашингтон. Айсин подтвердил, что, как и планировалось ранее, российский триколор на здании будет оставлен. Однако, что будет с ним и резиденцией после отъезда дипломатов, сказать затруднился.
Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.