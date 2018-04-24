В столице Перу открылись Дни Москвы

МЕХИКО, 24 апр – РИА Новости. Дни Москвы открылись в понедельник столице Перу Лиме, проинформировала мэрия перуанской столицы.

"Сегодня мы вместе с (руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей московской мэрии) Сергеем Череминым открыли в Лиме Дни Москвы. Это событие, которое нам позволит поделиться опытом и узнать о культурных традициях России, места проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", — написал мэр Лимы Луис Кастаньеда в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал ранее департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, в рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры московской делегации с представителями муниципалитета Лимы, проведение презентации экономического и инвестиционного потенциала российской столицы и круглые столы по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Также на главной площади Лимы в понедельник прошел сеанс одновременной игры в шахматы для перуанских детей. Агентство Andina уточняет, что мастер-класс дал российский шахматист Иван Попов.

С 26 по 28 апреля Дни Москвы также пройдут в мексиканской столице Мехико.