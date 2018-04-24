Эксперт рассказал о перспективах иска Демпартии США к России

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд США вряд ли вынесет вердикт против России по инициированному Демократической партией США делу о "сговоре Трампа с Москвой", да и сам иск — скорее политическая уловка, позволяющая разыграть "российскую карту" против Трампа, считает юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
России суд не страшен
"Я думаю, что, скорее всего, суверенный иммунитет защитит Российскую Федерацию по обвинениям в этих действиях. Не думаю, что есть возможность того, чтобы суд заявил о коммерческом исключении или об исключении в связи с преднамеренным нарушением закона, таким как взлом компьютеров", — сказал Маркс. Суверенные правительства других стран в целом неподсудны в юрисдикции США, не считая коммерческих споров и других отдельных случаев. Однако привлекать Россию по подозрению в хакерстве суд вряд ли стал бы, считает Маркс. "Иначе и наше (американское — ред.) правительство, и другие иностранные правительства лишились бы иммунитета (в американских судах) во всех действиях, которые часто происходят при разведывательной деятельности", — сказал Маркс.
"Все это просто политическая уловка, которая позволила бы демократам разыграть "российскую карту" против Трампа", — сказал Маркс.
Агаларовым придется потратиться
По поводу иска к бизнесменам Агаларовым Маркс считает, что их "привлекли" в число обвиняемых главным образом потому, что нужно было обосновать юрисдикцию суда по данному делу. Встреча представителей штаба Трампа с группой россиян, которую якобы помогли провести Агаларовы, происходила в США.
"Здесь ясно, что имелась криминальная деятельность — кто-то взломал компьютеры Национального комитета демократической партии. Нет сомнений, что люди, которые сделали это, должны быть привлечены к ответственности. Они нарушали федеральный закон. Тем не менее, если бы это был легитимный иск, демократы попытались бы получить компенсацию за причиненный ущерб. Тогда они подавать в суд напрямую на людей, которые, по их мнению, взломали компьютеры", — пояснил он. В нынешнем же виде, по его словам, иск лишь наполнен политической риторикой.
Уотергейт или маккартизм?
Однако, по словам Маркса, ситуация скорее напоминает маккартизм — печально известный период американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом ни в чем не повинных людей.
"Аналогия есть скорее с маккартизмом — демократы пытаются представить Россию жупелом, привязать к этому невиновных людей, которых никто не обвиняет в преступлениях, и оклеветать их", — считает Маркс. По его словам, эта несправедливость относится прежде всего к людям круга Трампа.
Республиканцы ранее заявили, что если иск демократов против штаба Трампа будет рассматриваться по существу, республиканцы сами займутся расследованием злоупотреблений демократов и не исключают собственных исков против политических оппонентов.