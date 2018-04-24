Эксперт рассказал о перспективах иска Демпартии США к России

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд США вряд ли вынесет вердикт против России по инициированному Демократической партией США делу о "сговоре Трампа с Москвой", да и сам иск — скорее политическая уловка, позволяющая разыграть "российскую карту" против Трампа, считает юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

России суд не страшен

На прошлой неделе Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, бизнесменов отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демпартии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа. Кремль, как и Белый дом, наличие какого-либо сговора опровергает.

"Я думаю, что, скорее всего, суверенный иммунитет защитит Российскую Федерацию по обвинениям в этих действиях. Не думаю, что есть возможность того, чтобы суд заявил о коммерческом исключении или об исключении в связи с преднамеренным нарушением закона, таким как взлом компьютеров", — сказал Маркс. Суверенные правительства других стран в целом неподсудны в юрисдикции США, не считая коммерческих споров и других отдельных случаев. Однако привлекать Россию по подозрению в хакерстве суд вряд ли стал бы, считает Маркс. "Иначе и наше (американское — ред.) правительство, и другие иностранные правительства лишились бы иммунитета (в американских судах) во всех действиях, которые часто происходят при разведывательной деятельности", — сказал Маркс.

По его словам, иск — это скорее "политическая уловка". Маркс, являющийся сторонником Трампа, напомнил о ряде исков после выборов 2016 года, где против Трампа выдвигались обвинения в попытках не дать проголосовать представителям меньшинств. Маркс, лично участвовавший в разбирательстве в Пенсильвании на стороне штаба Трампа, напомнил, что все эти иски были отклонены судом.

"Все это просто политическая уловка, которая позволила бы демократам разыграть "российскую карту" против Трампа", — сказал Маркс.

Агаларовым придется потратиться

По поводу иска к бизнесменам Агаларовым Маркс считает, что их "привлекли" в число обвиняемых главным образом потому, что нужно было обосновать юрисдикцию суда по данному делу. Встреча представителей штаба Трампа с группой россиян, которую якобы помогли провести Агаларовы, происходила в США.

"Не похоже, чтобы они (Агаларовы) как-то напрямую были связаны с каким бы то ни было взломом компьютеров, а организовывать встречу, приглашать кого-либо в РФ, встречаться и разговаривать с представителями предвыборного штаба — это не является незаконным. Это просто сказка, которую пытается слепить Национальный комитет Демократичекой партии, чтобы можно было подать в суд на настоящих людей, которые могут как-то оказаться в юрисдикции суда", — считает юрист. Однако он добавил, что необходимость защищаться для Агаларовых происходит из того, что в США очень трудно добиться отклонения даже необоснованного иска, не нанимая адвоката. "Так что в конце концов им (Агаларовым — ред.), вероятно, придется потратиться на защиту", — уточил юрист.

"Здесь ясно, что имелась криминальная деятельность — кто-то взломал компьютеры Национального комитета демократической партии. Нет сомнений, что люди, которые сделали это, должны быть привлечены к ответственности. Они нарушали федеральный закон. Тем не менее, если бы это был легитимный иск, демократы попытались бы получить компенсацию за причиненный ущерб. Тогда они подавать в суд напрямую на людей, которые, по их мнению, взломали компьютеры", — пояснил он. В нынешнем же виде, по его словам, иск лишь наполнен политической риторикой.

Уотергейт или маккартизм?

В СМИ США и в Демократической партии иск против штаба Трампа часто сравнивают с Уотергейтским скандалом, который тоже начался с того, что демократы подали в суд из-за взлома в их штаб-квартире, а закончился тем, что президент-республиканец Ричард Никсон ушел в отставку под угрозой импичмента.

Однако, по словам Маркса, ситуация скорее напоминает маккартизм — печально известный период американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом ни в чем не повинных людей.

"Аналогия есть скорее с маккартизмом — демократы пытаются представить Россию жупелом, привязать к этому невиновных людей, которых никто не обвиняет в преступлениях, и оклеветать их", — считает Маркс. По его словам, эта несправедливость относится прежде всего к людям круга Трампа.

Кроме того, по его мнению, ситуация в какой-то степени обратна Уотергейту, поскольку демократы стараются скрыть данные о потенциальных злоупотреблениях в собственной партии. Глава Нацкомитета Демпартии Дебби Вассерман-Шульц была вынуждена уйти в отставку на фоне обвинений в том, что партийное руководство открыто поддерживало Хиллари Клинтон в борьбе на праймериз против Берни Сандерса, тогда как в теории должно было сохранять беспристрастность.

Республиканцы ранее заявили, что если иск демократов против штаба Трампа будет рассматриваться по существу, республиканцы сами займутся расследованием злоупотреблений демократов и не исключают собственных исков против политических оппонентов.