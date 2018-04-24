ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Комитет сената США по иностранным делам одобрил в понедельник вечером кандидатуру Майка Помпео на пост государственного секретаря.

В ходе голосования в комитете Помпео, который ранее занимал пост директора ЦРУ и которого предложил президент Дональд Трамп, поддержали большинство из 21 сенатора. В составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов. Для одобрения необходимо было простое большинство голосов.

Интригой голосования стало то, что один из республиканцев – сенатор Джонни Айсиксон – отсутствовал на заседании, и его однопартиец, глава комитета Боб Коркер проголосовал вместо него. В принципе это разрешено, но согласно правилам сената в таком случае результаты голосования не достаточны для выдачи так называемой положительной рекомендации для полного состава сената, поскольку голоса присутствующих сенаторов разделились поровну – 10 на 10.

В итоге после нескольких минут обсуждений один из демократов – сенатор Крис Кунс – согласился одобрить номинацию Помпео и выдать положительную рекомендацию. По итогам повторного голосования голоса распределились как 11 на 9.

Теперь кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената, которое ожидается до конца недели.

В сенате преимущество республиканцев составляет всего два голоса (51-49). Однако сенатор Джон Маккейн отсутствует. Таким образом, голоса могут разделиться поровну, и решающее слово в этом случае будет за вице-президентом Майком Пенсом (формальный председатель сената), который поддержит Помпео. Впрочем, до этого вряд ли дойдет, так уже три сенатора-демократа высказались в поддержку Помпео.

После утверждения кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности госсекретаря является Джон Салливан. Последний сейчас представляет США на встрече глав МИД "большой семерки" в Канаде. Но не он, а именно Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.