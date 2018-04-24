США строят в Нигере новую военную базу, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США по заказу правительства Нигера строят на севере страны новую военную базу, на которой разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты, открытие базы состоится в начале 2019 года, сообщает издание Military Times.
Уточняется, что беспилотники будут "оснащены средствами слежения и нанесения ударов" и "смогут достигать ряд стран Западной и Северной Африки". Предполагается, что беспилотники будут использовать для ударов по различным группам боевиков, примкнувшим к террористическим организациям "Аль-Каида"* и ИГ*, которые действуют в странах Сахельского региона, в том числе по району озера Чад, где оперирует группировка "Боко Харам".
По информации высокопоставленного чиновника ВВС США, общая сумма проекта строительства базы в Нигере составляет 110 миллионов долларов. Этот проект, по словам собеседника издания, является "самым крупным строительным проектом американской военной рабочей силы в истории США". Ежегодная стоимость обслуживания базы составит 15 миллионов долларов.
"База в Агадесе будет стимулировать механизмы Африканского командования США по обмену разведывательной информацией, которые помогут более эффективно поддержать Нигер и других партнеров, таких как Нигерия, Чад, Мали и прочие страны региона, а также улучшит наши возможности реагирования на региональные проблемы безопасности", — цитирует издание Рехо.
* Запрещенные в России террористические организации