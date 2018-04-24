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"Я ошибся": Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении

Сюжет:
Акции протеста в Ереване (172)
00:5524.04.2018
(обновлено: 01:49 24.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЭкс-премьер-министр Армении Серж Саргсян. Архивное фотоЭкс-премьер-министр Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку после десяти дней акций протеста против его избрания главой правительства. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — уйти с поста.

Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Временно исполняющим обязанности премьера-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. Российские эксперты уверены, что именно он может стать следующим главой армянского правительства.

Саргсян дважды избирался на президентский пост в 2008 и 2013 годах. Митинги против избрания его премьер-министром Армении начались 13 апреля. Оппозиция выдвигает в адрес Саргсяна обвинения в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Четыре дня спустя противники премьера объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на акции протеста, армянский парламент в тот же день избрал Саргсяна главой правительства. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, по которым фактическим главой государства является премьер-министр.

"За мир и гармонию"

Саргсян продержался на посту главы кабинета министров лишь семь дней. В понедельник его пресс-служба опубликовала заявление, в котором Саргсян в последний раз обратился к жителям страны как фактический глава государства.

Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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"(Лидер акции протеста. — Прим. ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны… "Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — говорится в его заявлении.

Позднее в пресс-службе правительства Армении сообщили, что полномочия премьера-министра временно переходят первому вице-премьеру.

"Нет веры в будущее"

Ситуацию с народными волнениями в Армении прокомментировал президент страны Армен Саркисян в обращении к гражданам в понедельник.

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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По его словам, к акциям протеста привели социальные трудности, чувство неудовлетворенности, а также отсутствие веры в будущее. Саркисян также призвал создать "новую Армению".

"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — цитирует политика Sputnik Армения.

Кроме того, президент страны отметил, что решение Саргсяна уйти с поста главы правительства было "мудрым", поскольку помогло избежать столкновений.

Отношения с Россией

Москва оценила перспективы развития отношений между Арменией и Россией после отставки Саргсяна.

Карен Карапетян
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Так, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что большинство армянских политиков понимают, что армянский народ хочет поддерживать дружеские отношения с российской стороной.

"В Армении, конечно, есть разные политические силы, но потенциал сотрудничества между Россией и Арменией далеко не исчерпан, и большинство армянских политиков это понимают. Они хотели бы укрепления взаимосвязей с нашей страной, и таково общее настроение в республике", — отметил собеседник агентства.

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников оценил уход армянского премьера с поста как "мудрое решение".

Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Помимо этого, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил уверенность, что Армения всегда будет стремиться к сотрудничеству с Россией.

"Армения при любой власти будет стремиться к сотрудничеству с Россией, в обществе есть серьезные настроения, понимание того, что Россия является вечным и надежным другом Еревана", — сообщил сенатор РИА Новости.

Он также предположил, что всестороннее конструктивное сотрудничество двух стран в рамках ЕАЭС не прекратится, даже если Ереван будет настроен на выстраивание более тесных отношений с Евросоюзом.

"Не исключено, что Армения будет искать какие-то варианты сотрудничества с ЕС и на Востоке, но это не будет идти во вред Евразийскому экономическому союзу", — полагает законодатель.

Столкновения с полицией в Ереване, Армения. 22 апреля 2018
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/ Photolure
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"Он не стал цепляться за власть, не стал поднимать какие-то специализированные структуры. Это делает ему честь. Поэтому, во всяком случае теперь, надо лишь спокойно решать эту проблему в легитимном поле", — сказал парламентарий.

Кроме того, в Кремле, комментируя ситуацию с протестами в Армении, в очередной раз объявили о приверженности невмешательству во внутренние дела других государств. Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия внимательно следит за происходящим. Его заявление было сделано до того, как стало известно об отставке Саргсяна.

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