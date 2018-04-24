МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение Киева вернуть всех украинцев из России.
По мнению Пушкова, планы украинских властей обречены на провал.
"Киев готовится вернуть на Украину три миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан", — написал российский парламентарий в Twitter.
Ранее украинский президент Петр Порошенко предложил лишить жителей Крыма гражданства Украины.