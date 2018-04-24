В МИД рассказали о размере российской помощи развивающимся странам

ООН, 24 апр — РИА Новости. РФ в 2017 году оказала помощь развивающимся странам на 1,2 миллиарда долларов, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил 1,2 миллиарда долларов. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии", — сказал Панкин.

Он пояснил, что речь идет о помощи государства, а также программах российских компаний. "Многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождали свою деятельность инвестированием в социальные проекты по образованию, обучению, связанные с борьбой с болезнями", — сказал он.