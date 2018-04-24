Кандидатуру Помпео на пост госсекретаря поддержал еще один сенатор

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласился поддержать кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря.

Пол является членом комитета сената по иностранным делам, который должен дать одобрение кандидатуры на пост госсекретаря перед общим голосованием сената. Республиканец пояснил, что свой выбор он сделал после бесед с президентом США Дональдом Трампом и Помпео, который согласился с мнением, что США должны закончить военное присутствие в Ираке и Афганистане. Ранее сенатор был против кандидатуры Помпео.

"Получив заверения от президента (США Дональда) Трампа и директора (ЦРУ Майка) Помпео в том, что он согласен с президентом по этим важным вопросам, я решил поддержать его кандидатуру на пост нашего следующего госсекретаря", — написал Пол в Twitter.

В настоящее время голоса в комитете между демократами и республиканцами распределяются 10 к 11. Для одобрения кандидатуры Помпео нужно простое большинство голосов.

В сенате преимущество республиканцев составляет всего два голоса (51-49). Однако сенатор Джон Маккейн отсутствует. Таким образом, если голоса разделятся поровну, то в таком случае решающий голос будет за вице-премьером Майком Пенсом, который поддержит Помпео (в других случаях он не может голосовать). Впрочем, последнее маловероятно, так как уже три сенатора-демократа высказались в поддержку Помпео.

После утверждения кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности госсекретаря является Джон Салливан. Последний сейчас представляет США на встрече глав МИД "большой семерки" в Канаде. Но не он, а именно Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.