Кандидатуру Помпео на пост госсекретаря поддержал еще один сенатор

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласился поддержать кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря.
"Получив заверения от президента (США Дональда) Трампа и директора (ЦРУ Майка) Помпео в том, что он согласен с президентом по этим важным вопросам, я решил поддержать его кандидатуру на пост нашего следующего госсекретаря", — написал Пол в Twitter.
В настоящее время голоса в комитете между демократами и республиканцами распределяются 10 к 11. Для одобрения кандидатуры Помпео нужно простое большинство голосов.
После утверждения кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности госсекретаря является Джон Салливан. Последний сейчас представляет США на встрече глав МИД "большой семерки" в Канаде. Но не он, а именно Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.