Посольство не располагает данными о пострадавших в Торонто россиянах

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России в Канаде не располагает данными о россиянах, которые могли бы пострадать при наезде автомобиля на людей в Торонто, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Оттаве.

"На данный момент ситуацию отслеживает наше генконсульство в Торонто. Они находятся в постоянном контакте с местными канадскими властями, в том числе с полицией. На момент нашего разговора данных о пострадавших российских гражданах получено не было", — сказал представитель посольства.

По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.