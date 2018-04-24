Посольство не располагает данными о пострадавших в Торонто россиянах

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России в Канаде не располагает данными о россиянах, которые могли бы пострадать при наезде автомобиля на людей в Торонто, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Оттаве.
По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.
They stopped him at Yonge and Sheppard pic.twitter.com/M4jyZlJdmi— Soph Fly Productions (@SophFlyPro) 23 апреля 2018 г.