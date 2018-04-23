В Торонто при наезде фургона на толпу погибли девять человек

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.

"Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения", — сказал он на пресс-конференции.

Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

WATCH: This is what it looks like at one of Toronto’s busiest intersections. Bewildered onlookers size up the aftermath of the chaos near Yonge St. & Finch Ave. pic.twitter.com/JDgBlAXYDG — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 23 апреля 2018 г.

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