СМИ уточнили число жертв при наезде фургона в Торонто

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, сообщает телеканал CTV Toronto со ссылкой на больницу Sunnybrook Hospital.

"В больнице Sunnybrook Hospital сообщают, что один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии, один — в тяжелом, состояние еще одного оценивается как среднетяжелое. Сообщается, что в больницу поступили в общей сложности восемь человек", — сообщается в Twitter телеканала.

1 dead, 7 others hospitalized after van strikes pedestrians near Yonge and Finch https://t.co/hK7gWkh2ri pic.twitter.com/lBMuOC6mcW — CTV Toronto (@CTVToronto) 23 апреля 2018 г.

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Ранее СМИ сообщали о том, что жертвами наезда могли стать от трех до пяти человек.

Ранее местная полиция сообщала, что микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Водитель микроавтобуса задержан.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".