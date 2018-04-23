Девять человек погибли в результате наезда фургона на толпу в Торонто

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в канадском Торонто погибли девять человек, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.

Еще 16 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В больнице Sunnybrook Hospital сообщили, что пятеро из них находятся в критическом состоянии.

WATCH: This is what it looks like at one of Toronto’s busiest intersections. Bewildered onlookers size up the aftermath of the chaos near Yonge St. & Finch Ave. pic.twitter.com/JDgBlAXYDG — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 23 апреля 2018 г.

Наезд на пешеходов произошел на углу Йонг-стрит и Финч-авеню. Водитель микроавтобуса задержан. На месте дежурят правоохранители, выставлено оцепление.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что следит за развитием ситуации.

Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл, со своей стороны, отметил, что пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.

"Мы не можем прийти ни к какому заключению на этой стадии. Полиция проводит расследование, чтобы определить точно, как и почему это случилось. Но до тех пор, пока они не предоставят нам детали…будет неподходяще спекулировать на эту тему", — сказал он.

Гудэйл обратил внимание на то, что инцидент произошел в заключительный день министерской встречи "Большой семерки" в Торонто. Канадские власти, однако, не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки, добавил он.

They stopped him at Yonge and Sheppard pic.twitter.com/M4jyZlJdmi — Soph Fly Productions (@SophFlyPro) 23 апреля 2018 г.

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