Генпрокурор Украины сообщил о задержании "доверенного лица Путина"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Владимира Путина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, неназванная гражданка Украины, состоящая в неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы", "незаконно" собирала подписи в поддержку российского лидера. Как отметил Луценко, она зарегистрирована в статусе доверенного лица президента.

"В данный момент задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", — добавил он.

Выборы российского президента состоялись 18 марта. В этот день Киев всячески препятствовал процессу голосования на избирательных участках на Украине — доступ к российским диппредставительствам в столице, а также в Одессе, Львове и Харькове был с самого утра заблокирован сотрудниками полиции и националистами.

Украинские власти объяснили это тем, что голосование "незаконно” проходит в Крыму.

В течение дня к зданию посольства в Киеве все же подошли несколько десятков россиян, но проголосовать они так и не смогли. Одну пожилую женщину националисты забросали квашеной капустой. Участники акции слушали украинские патриотические песни и жгли костер в бочке для обогрева.

В российском МИД заявили, что Киев повел себя "совершенно беззастенчиво и беззаконно".

В Крыму отметили, что выборы президента на территории Крыма прошли законно и легитимно, а позиция парламента Украины по непризнанию их результатов оторвана от реальности.