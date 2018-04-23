В Киеве хотят запретить российским судам входить во внутренние воды Украины

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что обратятся с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", — заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.

В ведомстве также намерены препятствовать "несанкционированным" посещениям судами портов в Крыму.