Климкин заявил, что Россия использует Украину в качестве полигона

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин во время встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" обвинил Москву в "гибридной агрессии", сообщает "Укринформ".

"То, что Россия делает в Украине, — это полигон для дальнейшей дестабилизации демократического общества", — заявил министр.

По его мнению, перед выборами попытки расшатать обстановку в стране активизируются.

При этом министр отметил, что все его коллеги называли Украину частью демократического сообщества. Климкин выразил уверенность, что западные партнеры помогут Украине в ситуации с Донбассом и Крымом.