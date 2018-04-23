В Торонто задержали водителя фургона, сбившего пешеходов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан, сообщили представители полиции телеканалу CBC.

"Полиция Торонто сообщила корреспонденту CBC Натали Калата, что микроавтобус, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч авеню, найден, водитель задержан", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее сообщалось, что белый микроавтобус наехал на пешеходов углу Йонг-стрит и Финч авеню. В результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".

They stopped him at Yonge and Sheppard pic.twitter.com/M4jyZlJdmi — Soph Fly Productions (@SophFlyPro) 23 апреля 2018 г.

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