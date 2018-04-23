В Белом доме заявили, что ядерную сделку с Ираном нужно улучшить

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США уверены, что соглашение по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном должно быть улучшено, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Несомненно, мы считаем, что должна быть более хорошая сделка", — сказала она, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне.
Макрон, который в понедельник начал свой визит в США, сказал, что у него нет плана "Б" по ядерной программе Ирана.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.