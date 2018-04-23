В Белом доме заявили, что ядерную сделку с Ираном нужно улучшить

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США уверены, что соглашение по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном должно быть улучшено, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Несомненно, мы считаем, что должна быть более хорошая сделка", — сказала она, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне.

Макрон, который в понедельник начал свой визит в США, сказал, что у него нет плана "Б" по ядерной программе Ирана.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу, причем более ускоренными темпами.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.