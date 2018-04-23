В Нэшвилле задержали подозреваемого в четырех убийствах

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве 4 человек задержан в Теннесси, сообщила в верифицированном аккаунте в Twitter полиция города Нашвилл.

"Подозреваемый в убийстве Тревис Рейнкинг находится под стражей. Он был задержан несколько минут назад", — сообщила полиция.

Также сообщается, что Рейнкинг был задержан в лесу близ города Антиок неподалеку от Нашвилла. Полиция распространила фото подозреваемого на заднем сиденье полицейской машины. Рейкинг небрит, под разорванной на плече лиловой футболкой видна царапина. На подозреваемом также грязные джинсы с вывернутыми карманами.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нашвилл (штат Теннесси). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг, причем он был без одежды, хотя на улице было около 18 градусов. Мужчина скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Как сообщила Секретная служба США, Рейнкинга задерживали 7 июля 2017 года "после пересечения внешнего барьера безопасности около Белого дома". Он предположительно хотел встретиться с президентом Дональдом Трампом.