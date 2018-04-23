В Торонто микроавтобус наехал на толпу людей

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Микроавтобус наехал на пешеходов в канадском Торонто, пострадали до 10 человек, сообщила в верифицированном аккаунте Twitter местная полиция.

"Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч… Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8-10 человек пострадали", — говорится в микроблоге.

They stopped him at Yonge and Sheppard pic.twitter.com/M4jyZlJdmi — Soph Fly Productions (@SophFlyPro) 23 апреля 2018 г.

Район происшествия перекрыт. Водитель фургона задержан.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".