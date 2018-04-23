В США назвали условия снятия санкций с КНДР

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. США не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей", — отметила Сандерс.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

Сандерс сообщила, что США "не верят на слово" Пхеньяну.