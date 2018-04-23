В Канаде рассказали, чем будет заниматься рабочая группа G7 по России

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Рабочая группа G7 займется "защитой демократии от дезинформации РФ", заявила министр иностранных дел председательствующей в "Большой семерке" Канады Христя Фриланд.

"Мы говорили о нападении на демократию, о российских усилиях по дестабилизации некоторых демократий, о российской дезинформации. Мы договорились составить предложение для лидеров по формированию рабочей группы G7 по защите демократии против дезинформации", — сказала Фриланд журналистам в Торонто, где проходила встреча глав МИД "Большой семерки".

Россия отрицает обвинения стран Запада во вмешательстве в выборы и дезинформации.