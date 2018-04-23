В МИД прокомментировали доклад Госдепа по правам человека

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России раскритиковало очередной доклад Госдепа по ситуации в области прав человека в мире.

"Как и предыдущие подобные опусы, он изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

В ведомстве отмечают, что в докладе присутствуют "прямые выпады в адрес национальных властей суверенных государств".

"Такой подход не стал для российской стороны неожиданностью, поскольку полностью вписывается в применяемую США практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека", — заявили в МИД.

В отношении части доклада, касающейся России, в министерстве с сожалением констатировали, что власти США до сих пор не избавились от "русофобских стереотипов".

"Авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как "основному нарушителю прав человека", — отметили во внешнеполитическом ведомстве, указав на то, что стандартный набор "обвинений" переходит из одного документа в другой.

В то же время в комментарии МИД говорится, что власти США не желают обращать внимание на ситуацию с правами человека в собственной стране. Так, в документе не упомянуты факты массовой прослушки, расовой дискриминации и пыток в рамках спецпрограмм ЦРУ.

Ранее с критикой доклада выступила Анкара. Турецкий МИД назвал его "безответственным и неприемлемым". "Меры, принятые страной для справедливой и законной борьбы с террористическими организациями, в докладе не отражают своей сути", — сказано в полученном РИА Новости заявлении.

В пятницу госдепартамент опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором подверг критике Сирию, КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию.