Макрон прибыл с государственным визитом в США

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит на базе Эндрюс в штате Мэриленд, США. 23 апреля 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит на базе Эндрюс в штате Мэриленд, США. 23 апреля 2018

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США, трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы.

Самолет французского президента приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Государственный визит (в отличие от официального или рабочего) отличается наибольшим уровнем торжественности, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая церемониальный ужин в Белом доме.

В программе Макрона — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на вторник, а также выступление в конгрессе в среду.

Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции.