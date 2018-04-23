В Китае мужчина разбился, выпав из аттракциона

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Китае 23-летний мужчина разбился, выпав из аттракциона. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Хэнань. У посетителя аттракциона, вращающегося на 360 градусов, внезапно отстегнулись ремни безопасности.

Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал и ударился об ограждение вокруг аттракциона.

Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Аттракцион, где произошло трагическое событие, называется "Летящий орел". Наивысшая точка, на которой находятся посетители во время его работы, — 20 метров.