Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о яде в "деле Скрипаля"

Москва, 23 апр – РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что провели разговор с главой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджу. По их словам, он признал, что яд, которым отравили в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.

Пранкеры позвонили Узюмджу от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Запись беседы опубликована на YouTube-канале пранкеров.

"По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", — говорит человек, представленный как Узюмджу, на записи разговора.

Гендиректора организации спросили, могло ли вещество быть изготовлено в США, и он ответил утвердительно. "Абсолютно. В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно", — сказал Узюмджу.

Он также подчеркнул, что, хотя материалы для производства этого вещества легко доступны, необходимы высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория.

При этом Узюмджу подтвердил, что ОЗХО согласна с выводами британских экспертов о том, какое применялось вещество.

"Та же самая формула и так далее. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть, потому что "Новичок" — название, используемое западными странами, а не общепринятое. Это единственная разница. Это как говорить о воде и H2O", — пояснил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Миссия ОЗХО в сирийской Думе

Пранкеры позвонили Узюмджу от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Во время беседы собеседник Вована и Лексуса также заявил, что Россия не препятствует работе экспертов организации в сирийской Думе и не пытается "зачистить" место происшествия.

"Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — отметил он.

По его словам, Россия хочет помочь ОЗХО "развернуться и обеспечить безопасность", о чем "официально уведомила" организацию.

В начале апреля Запад бездоказательно обвинил сирийские власти в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва и Дамаск опровергли эту информацию.

Несмотря на отсутствие доказательств вины Дамаска, США и их союзники атаковали сирийские объекты, которые, по их мнению, используются для производства запрещенных веществ. Силы коалиции выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские системы ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Место предполагаемой химатаки посетили эксперты ОЗХО. При этом Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она препятствует работе специалистов. Москва и Дамаск последовательно опровергают эти утверждения.



