Патрушев обсудил в Москве с представителем КНР двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем двустороннее взаимодействие в сфере безопасности во время встречи в Москве, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с… Го Шэнкунем. Собеседники обсудили текущую международную ситуацию, а также перспективы российско-китайского двустороннего взаимодействия и сотрудничества в сфере безопасности в форматах ШОС и БРИКС", — говорится в сообщении.

Обе стороны подчеркнули актуальность повестки предстоящей IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля.