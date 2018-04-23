Глава непризнанного правительства Йемена погиб при авиаударе

КАИР, 23 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть группировки хуситов "Ансар Алла" Салех ас-Самад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии. Об этом в специальном заявлении объявил подконтрольный повстанцам телеканал "Аль-Масира".

Салех Али аль-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года, с тех пор он фактически являлся главой государства.

"Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Самад был убит в ходе вражеского американо-саудовского налета в минувший четверг в провинции Ходейда", — сообщили хуситы.

На территории, контролируемой движением, объявлен трехдневный траур. Место убитого ас-Самада в руководстве исполнительной власти страны займет Махди аль-Машат.

Ранее ас-Самад пообещал Саудовской Аравии "полный баллистических ракет год". Слова фактического президента и главы непризнанного мировым сообществом правительства Йемена прозвучали в ходе собрания в провинции Дамар, посвященного четвертому году с начала войны в арабской республике.

В стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.