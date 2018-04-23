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В мире

Мишень или мошенник: откуда взялась новая версия в "деле Скрипаля"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1363)
18:5523.04.2018
(обновлено: 19:31 23.04.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinВо время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляВо время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Frank Augstein

РИГА, 23 апр — РИА Новости. Версия о причастности к инциденту в Солсбери бывшего агента ФСБ с позывным Гордон появилась после допроса перебежчика КГБ Бориса Карпичкова, который имеет богатую криминальную историю и страдает от посттравматического стрессового расстройства, пишет Sputnik Латвия.

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В расследовании по делу отравления Скрипалей "серьезный прорыв", рапортовала британская пресса. В контртеррористическом подразделении Скотленд-Ярда заявили, что предполагаемое покушение на экс-сотрудника ГРУ и его дочь выполнила "ударная группа", якобы контролируемая российским правительством.

СМИ писали, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль причастен 54-летний бывший агент ФСБ с позывным Гордон. Местная полиция полагает, что он уже вернулся в Россию и его никогда не удастся допросить.

Как оказалось, имя Гордона всплыло после пятичасового допроса перебежчика КГБ Бориса Карпичкова полицией Лондона на прошлой неделе. Он рассказал, что Гордон якобы был его подчиненным в Латвии в 1990-х. По словам Карпичкова, их пути с Гордоном пересеклись в КГБ Латвийской ССР, где оба служили.

Как отмечает Sputnik Латвия, это уже не первое громкое "разоблачение", связанное с именем Бориса Карпичкова. Ранее бывший рижанин в интервью журналистам Mirror утверждал, что существует целый список из бывших российских разведчиков, которые выехали на Запад и которым грозит смерть.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В это число якобы попал и он сам. Карпичков рассказал, что в 2006 году его пытались отравить, но он выжил, правда, похудел на 30 килограммов и полностью облысел. Сейчас, по словам Карпичкова, он страдает стрессовым расстройством, поскольку живет в постоянном страхе и спит всего четыре часа в сутки.

Самый разыскиваемый преступник Латвии

Вероятно, причины для страха у Бориса Карпичкова действительно есть. Но к "делу Скрипалей" они отношения не имеют. Борис Карпичков — обладатель богатой криминальной биографии. И регулярно привлекает к себе внимание СМИ скандальными комментариями по любым громким делам.

Так, еще совсем недавно (как минимум до 2012 года) экс-сотрудник КГБ ЛССР Борис Карпичков входил в список самых разыскиваемых преступников Латвии. Ему вменялся целый ряд обвинений: мошенничество, присвоение денежных средств, подделка документов, незаконное ношение оружия. В розыске полицией Латвии бывший контрразведчик находился с 1996 года.

Карпичков был одним из подозреваемых по делу о хищении в банке Olimpija 500 тысяч долларов из кредита G-24. У следствия были также вопросы по поводу пропажи денег к экс-председателю совета акционеров этого банка Льву Кремеру (убит 30 апреля 2000 года) и к президенту концерна Pardaugava Владимиру Лескову (скрылся в России).

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
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Карпичкову было предъявлено обвинение, суд санкционировал его арест, который вскоре был заменен на домашний арест. Карпичков пробыл дома пять месяцев, а 5 июня 1996 года исчез из квартиры, расположенной на шестом этаже.

По версии самого Карпичкова, на побег он решился, так как серьезно опасался за свою жизнь — вокруг него "закрутились интересы высокопоставленных лиц". В латвийской прессе сообщалось, что в свое время Карпичков, занимаясь сбором информации по заказу руководства Olimpija, смог тайно записать большое количество неформальных разговоров между банкирами, поддерживающими их политическими деятелями и обеспечивающими им тыл криминальными группировками.

Карпичкову два года удавалось скрываться от латвийской полиции, после чего он объявился в Великобритании, где был арестован. Генеральная прокуратура Латвии направила запрос о его выдаче. Однако в 2002 году Высший Королевский суд Великобритании своим постановлением прекратил "экстрадиционные преследования" Карпичкова.

После этого он перебрался в Австралию. Но затем снова вернулся в Великобританию. Латвийская полиция все это время продолжала добиваться нового задержания и выдачи экс-контрразведчика, но безуспешно.

Очень тайный агент

В первые два года розыска латвийская пресса приписывала Карпичкову сотрудничество со спецслужбами разных стран — Латвии, России и даже США. При этом представители латвийских спецслужб заявляли, что он никогда не работал в интересах прибалтийской республики.
Покинув Латвию, Карпичков долго не мог определиться с местом проживания, обвиняя разные страны в том, что они не могут обеспечить ему, как тайному агенту, надежную защиту. Критики удостоилась не только Латвия, но и Великобритания, США, Россия (документы о предоставлении политического убежища в России Карпичков подал после задержания его в рамках международного розыска в апреле 1997 года в Шереметьево-1) и даже Новая Зеландия.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Параллельно с этим Карпичков регулярно делал различные скандальные заявления, комментируя не только громкие дела в отношении латвийских олигархов, но даже дела международного масштаба.

Например, в 2012 году Борис Карпичков рассказывал британской прессе о том, что Великобритания проводит секретные операции в отношении беглых российских олигархов Бориса Березовского и Романа Абрамовича, а также поддерживает организацию "Наши".

Несколькими годами ранее Карпичков через газету The Daily Mail обвинил спецслужбы Соединенного Королевства в смерти военного эксперта Дэвида Келли. Последний занимался разоблачением фальсификаций в отчетах британского правительства о наличии оружия массового поражения в Ираке. В июле 2003 года Дэвид Келли был обнаружен мертвым в лесу в Оксфордшире, а следствие заключило, что смерть наступила в результате самоубийства. Но у Карпичкова была своя версия: от ученого избавились за "безрассудное поведение".

В качестве источника информации об убийстве Келли экс-контрразведчик назвал своего бывшего начальника Питера Эверетта, руководившего компанией Group Global Intelligence Services. В этой фирме работали бывшие сотрудники разведки MI5, которые выполняли детективную работу по заказам частных фирм. Сам Эверетт категорически отрицал тот факт, что знал что-либо об этом преступлении, хотя и признался, что говорил с Карпичковым о смерти Келли.

Существует предположение, что именно это громкое заявление тогда и помогло избежать Борису Карпичкову экстрадиции в Латвию.
После чего вектор разоблачений экс-контрразведчика кардинально изменился, и он "занялся" спецслужбами России и "агентами" Кремля. По одной из версий, британские спецслужбы объяснили Карпичкову шаткость его положения и подсказали, "что нужно говорить" и против кого.
Не исключено, впрочем, что срок давности по преступлениям в Латвии у Бориса Карпичкова истек, и ему уже не надо опасаться экстрадиции на родину. Однако это никак не отменяет того факта, что к показаниям экс-контрразведчика, который, как он сам заявляет, сейчас страдает посттравматическим стрессовым расстройством, следует относиться с осторожностью.

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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"Дело Скрипалей"

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Президент России Владимир Путин заявлял, что отравляющие вещества, похожие на то, которым отравили Скрипалей, могут производиться в 20 странах. Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, что яд, который якобы использовали при покушении на Скрипалей, производили в США, где он запатентован в качестве химоружия.
При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что вещество А234 можно легко воспроизвести по формуле, которую разгласил один из разработчиков вещества, эмигрировавший в США, — Вил Мирзаянов.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andrew-samara
Ещё одному конец ((((((
И опять России припишут
Что они все там рты открывают? У них что там словесный понос начинается? Сами себе приговор выносят. Теперь и этот, горе активист.
19:05
23.04.2018
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v.p.neznamov
Как это не цинично звучит, но по законам английского детектива, если выжили жертвы отравления Скрипали, то гибнуть должны подозреваемые в совершении их отравления.
19:37
23.04.2018
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