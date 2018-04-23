Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян и лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване. 21 апреля 2018

Президент Армении Армен Саркисян и лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване. 21 апреля 2018

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в пресс-службе главы страны.

В указе на сайте первого лица государства говорится, что такой шаг продиктован 130-й статьей Конституции. Согласно законодательству, правительство подает прошение об отставке вслед за премьер-министром.

Глава кабмина Серж Саргсян покинул свой пост незадолго до этого. Таким образом, он выполнил требование уличного движения протеста.

Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

Лидер оппозиции Никол Пашинян на митинге в центре Еревана заявил, что нового премьера должны назначить в ближайшую неделю. "После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы", — добавил он.

По словам Пашиняна, первый этап "бархатной революции" завершен.

Депутат рассказал, что с Карапетяном уже удалось договориться об освобождении всех задержанных на акциях протеста. В среду оппозиция намерена провести с ним переговоры о передаче власти без потрясений.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Уличные акции

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Противники обвинили его в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации.

На выходных беспорядки вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — Пашиняна и двух других депутатов — Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Позднее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных.

В понедельник парламентариев отпустили, в Ереване начался "победный митинг" оппозиции. По всей площади Республики слышны аплодисменты, жители столицы обнимаются и размахивают национальным флагом. После митинга пройдет рок-концерт, а во вторник демонстранты направятся к мемориалу жертв геноцида.