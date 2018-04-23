Президент Армении принял отставку правительства

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в пресс-службе главы страны.
В указе на сайте первого лица государства говорится, что такой шаг продиктован 130-й статьей Конституции. Согласно законодательству, правительство подает прошение об отставке вслед за премьер-министром.
Глава кабмина Серж Саргсян покинул свой пост незадолго до этого. Таким образом, он выполнил требование уличного движения протеста.
Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.
Лидер оппозиции Никол Пашинян на митинге в центре Еревана заявил, что нового премьера должны назначить в ближайшую неделю. "После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы", — добавил он.
По словам Пашиняна, первый этап "бархатной революции" завершен.
Депутат рассказал, что с Карапетяном уже удалось договориться об освобождении всех задержанных на акциях протеста. В среду оппозиция намерена провести с ним переговоры о передаче власти без потрясений.
Уличные акции
На выходных беспорядки вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — Пашиняна и двух других депутатов — Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Позднее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных.
В понедельник парламентариев отпустили, в Ереване начался "победный митинг" оппозиции. По всей площади Республики слышны аплодисменты, жители столицы обнимаются и размахивают национальным флагом. После митинга пройдет рок-концерт, а во вторник демонстранты направятся к мемориалу жертв геноцида.