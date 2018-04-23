Саргсян покинул пост премьер-министра Армении

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся уже десять дней акций протеста по всей стране. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — оставить пост.

Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Именно он, по мнению российских экспертов, может претендовать на место премьера. Тем временем, в центре Еревана уже собрались несколько десятков тысяч митингующих, они приветствуют отставку Саргсяна.

Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

"Был не прав"

Несмотря на акции протеста, которые охватили Ереван и его окрестности, Саргсян был избран премьером 17 апреля. Однако на новом посту он продержался всего семь дней. В понедельник пресс-служба Саргсяна распространила его заявление, в котором премьер в последний раз обратился к жителям республики как глава государства.

"(Лидер акции протеста — ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны… "Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — говорится в заявлении Саргсяна.

Позднее в пресс-службе кабмина сообщили, что "согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер".

"Победный" митинг оппозиции

За несколько часов до анонсированного Саргсяном решения, на свободу был отпущен задержанный ранее лидер протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян. Он и еще двое депутатов были взяты под стражу в воскресенье, после того как закончились безрезультатные переговоры между ним и Саргсяном, а полиция разогнала митинг.

Новый, как его называют оппозиционеры, "победный" митинг запланирован на 17.30 мск. Уже сейчас на площади Республики в центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек. Лозунг "Сделай шаг — скажи нет Сержу!" сменили выкрики "Поздравляю!". По всей площади слышны одобрительные аплодисменты, жители Еревана обнимаются и размахивают национальным флагом.

Отставка Саргсяна не отразится на отношениях с Россией

В Москве считают, что потенциал отношений между РФ и Арменией после отставки Саргсяна не будет исчерпан, потому что армянские политики хотели бы укрепления отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, большинство армянских политиков понимают, что народ Армении хочет развивать отношения с Россией.

"В Армении, конечно, есть разные политические силы, но потенциал сотрудничества между Россией и Арменией далеко не исчерпан, и большинство армянских политиков это понимают. Они хотели бы укрепления взаимосвязей с нашей страной, и таково общее настроение в республике", — сказал РИА Новости Новиков.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал мудрым решение Саргсяна оставить пост премьера.

"Он не стал цепляться за власть, не стал поднимать какие-то специализированные структуры. Это делает ему честь. Поэтому, во всяком случае теперь, надо лишь спокойно решать эту проблему в легитимном поле", — считает депутат.

По его мнению, сейчас Саргсян вряд ли вернется в политику, так как это будет воспринято неправильно. Калашников предположил, что Саргсян может заняться бизнесом или начать работу в рамках структур ОДКБ или в Евразийском экономическом союзе. Пост же премьера, вероятнее всего, займет бывший премьер Карапетян, считает парламентарий.

Ранее в Кремле заявили, что считают протесты в Армении внутренним делом страны, но внимательно наблюдают за происходящим. Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова было сделано до того, как стало известно, что Саргсян покинет свой пост.

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Саргсян пошел на компромисс

По мнению российских политологов решение Саргсяна уйти в отставку является компромиссом, направленным на стабилизацию ситуации в стране. При этом Республиканская партия, которую возглавляет Саргсян, скорее всего, будет выдвигать новую кандидатуру на пост премьера, потому что сохраняет большинство в парламенте.

"Возможно, Серж Саргсян посчитал, что отставка будет компромиссом, поскольку его Республиканская партия Армении сохраняет большинство в парламенте. Соответственно будущий премьер-министр, скорее всего, будет выдвигаться ей. И, очевидно, это будет кандидатура, которая будет как-то согласовываться или консультироваться с Сержем Саргсяном", — сказал РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Тасиц.

По его словам, Саргсян мог посчитать необходимым снять свою кандидатуру для умиротворения ситуации. Эксперт РИСИ полагает, что решение Саргсяна уйти в отставку может привести к тому, что протесты пойдут на убыль.

Новые парламентские выборы?

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, уже во вторник в Армении могут быть объявлены досрочные парламентские выборы.

"Соответственно, Армения будет готовиться к новым парламентским выборам. Но это если мы говорим о соблюдении буквы конституции Армении и сохранении законного конституционного поля", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, протесты в Армении "имеют в себе определенные элементы так называемых цветных революций". Однако, в общем, нынешние выступления базируются на определенной общественной усталости от Саргсяна.

При этом Мартынов подчеркнул, что отставка Саргсяна никак не отразится на отношениях Еревана и Москвы, это сугубо внутренние дела армянского государства.

"Это никак не отразится на отношениях с Москвой. Это сугубо внутренние дела армянского государства — я имею в виду выступления оппозиции, требование отставки премьер-министра", — заключил он.