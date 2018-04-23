МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал заявление Павла Климкина о возвращении украинских трудовых мигрантов из России. Об этом сообщает RT.

"Мы привыкли к тому, что глупость украинских руководителей не имеет границ. Исходя из этого, можем ожидать, что будет выстроен ряд оградительных барьеров, но в настоящий момент законодательных инициатив подобного характера пока нет. Законодательство лояльно к этому вопросу. Украинская сторона может пойти на то, чтобы ограничить выезд на территорию России. Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов. Но для миллионов граждан Украины это единственная возможность хоть как-то выживать в условиях, которые создали сами представители украинской власти", — отметил Денисов.

Он также подчеркнул, что экономика Украины находится в тяжелом кризисе, поэтому гражданам приходится ориентироваться на работу за границей. Эксперт отметил, что после введения безвизового режима с ЕС возрос отток украинских мигрантов не только в Россию, но и в страны Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.