Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил президент США Дональд Трамп.

"Мексика, чьи законы по иммиграции являются очень жесткими, должна остановить людей, которые проходят через Мексику в США. Мы можем сделать это условием нового соглашения по НАФТА. Наша страна не может принять происходящее!", — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.