Власти ДНР предложили Украине провести обмен пленными по формуле "80 на 14"

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы провести обмен пленными с Киевом по формуле "80 на 14", заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент есть четкое число — 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей… Мы готовы пойти на этот шаг, чтобы поменять установленных на установленных и дальше продолжать работу в том режиме, в котором работаем уже четыре года",- сказала Морозова.