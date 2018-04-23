Трамп обвинил демократов в затягивании утверждения Помпео

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в сенате в затягивании утверждения кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео, голосование по кандидатуре которого должно состояться в понедельник в комитете сената по международным вопросам.

"Трудно поверить, что обструкционисты могут проголосовать против Майка Помпео на посту госсекретаря. Демократы не утверждают сотни хороших людей, включая посла в Германии. Они затягивают до последнего процесс утверждения для всех, никогда такого не было. Нужно больше республиканцев!", — написал Трамп в своем Twitter.

Для того чтобы Помпео вступил в должность госсекретаря, его должен утвердить профильный комитет сената, а затем полный состав сената. И в комитете, и в сенате республиканцы в большинстве. Однако демократы могут не дать ему формальную характеристику в комитете или дать отрицательную. Если это произойдет, то такое случится впервые в истории. Хотя это никак не влияет на дальнейшее утверждение.

В этом случае лидер республиканцев Митч Макконнелл вынесет кандидатуру на голосование полным составом сената. Там преимущество республиканцев составляет всего два голоса (51-49). Однако сенатор Джон Маккейн отсутствует, а один из республиканцев — Рэнд Пол из Кентукки выступает против Помпео.

Таким образом, велика вероятность, что голоса разделятся поровну. В таком случае процедура предусматривает, что решающий голос за вице-премьером Майком Пенсом, который поддержит Помпео.

После утверждения кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности госсекретаря является Джон Салливан. Последний сейчас представляет США на встрече глав МИД "большой семерки" в Канаде. Но не он, а именно Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.