Герцогиня Кембриджская Кейт и принц Уильям во время визита в Нью-Йорк

Герцогиня Кембриджская Кейт и принц Уильям во время визита в Нью-Йорк

ЛОНДОН, 23 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Герцогиня Кембриджская родила мальчика, который стал третьим ребенком Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сообщил Кенсингтонский дворец.

"Герцогиня Кембриджская благополучно родила мальчика в 11:01 местного времени (13:01 мск). Вес ребенка — 3,8 килограмма. При родах присутствовал герцог Кембриджский", — говорится в сообщении дворца. Отмечается, что мать чувствует себя хорошо.

Ребенок, имя которого пока не называется, родился в день покровителя Англии Святого Георгия и в день рождения Уильяма Шекспира.

Кейт в понедельник утром прибыла на машине из Кенсингтонского дворца в отделение Lindo Wing в больнице St. Mary's Hospital.

Ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата принца Джорджа и сестры принцессы Шарлотты.

Пол будущего ребенка, в соответствии с протоколом, заранее не сообщался, более того, герцог и герцогиня во время трех беременностей Кейт утверждали, что отказались узнавать, кто именно родится, желая, чтобы это до последнего момента осталось сюрпризом.

В частном крыле больницы St Mary's Hospital родились и принц Джордж, и принцесса Шарлотта. Там же принцесса Уэльская Диана родила принца Уильяма и его брата принца Гарри.

Предположительно, герцогиня, как и в случае с принцессой Шарлоттой, будет выписана в тот же день, так что, вероятно, уже вечером новорожденного покажут журналистам, ожидающим у больницы.