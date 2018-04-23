В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что намерен предпринять шаги для возвращения проживающих в России граждан Украины, пишет "Укринформ".

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России", — заявил Климкин.

По его убеждению, эту ситуацию необходимо изменить. Глава ведомства отметил, что после введения безвизового режима с Европой некоторые граждане Украины стали переезжать в страны ЕС или возвращаться домой, но это происходит очень медленно.

Ранее первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская заявила, что число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшее время будет расти. По ее мнению, это связано с неспособностью Киева обеспечить рост национальной экономики.