Почти половина европейцев усомнились в справедливой политике стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Меньше половины граждан ЕС считают глобализацию положительным явлением, больше трети не приветствуют миграцию, а почти половина опрошенных сомневается в том, что политические решения в их странах применяются вне зависимости от социального статуса и связей людей, свидетельствует проведенное в ЕС исследование "Евробарометр".
"В целом, 47% европейцев считают, что глобализация — это хорошо, 21% с этим не согласны. 39% считают, что миграция в их страну — это хорошо, 33% — нет", — говорится в сообщении Еврокомиссии, в которой представлены итоги исследования. Более половины опрошенных считают, что люди имеют равные возможности для развития (58%). Однако эта цифра скрывает существенные региональные различия: 81% — в Дании, но только 18% — в Греции.
Подавляющее большинство считает, что разница в доходах слишком велика (84%). Во всех странах, за исключением Дании, более 60% согласны с тем, что правительства должны принимать меры по сокращению имущественного расслоения. При этом менее половины респондентов (46%) считают, что возможности для личностного развития стали более справедливыми по сравнению с ситуацией 30 лет назад.
Исследование проведено в 2017 году, в нем приняли участие свыше 28 тысяч человек в 28 странах ЕС.