Глава ОЗХО пранкерам: вещество из Солсбери могли произвести в любой стране

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что поговорили с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу, признавшим, что вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могло быть изготовлено в любой стране, в том числе — в США.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", — говорит человек, представленный как Узюмджу, на записи разговора, опубликованной на YouTube-канале пранкеров.

Отвечая на вопрос о том, могло ли это вещество теоретически быть произведено в США, он сказал: "Абсолютно. В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно".

Он подчеркнул, что материалы для производства этого вещества легко доступны, но для его производства нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория. Поэтому, по мнению собеседника пранкеров, это вещество "не могло быть произведено террористами, организованной преступной группировкой или частными лицами".

Что касается самого вещества, он подтвердил, что эксперты ОЗХО согласны с выводами Великобритании.

"Та же самая формула и так далее. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть, потому что "Новичок" — название, используемое западными странами, а не общепринятое. Это единственная разница. Это как говорить о воде и H2O", — отметил он.