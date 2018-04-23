Глава ОЗХО пранкерам: вещество из Солсбери могли произвести в любой стране

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что поговорили с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу, признавшим, что вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могло быть изготовлено в любой стране, в том числе — в США.
"По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", — говорит человек, представленный как Узюмджу, на записи разговора, опубликованной на YouTube-канале пранкеров.
Отвечая на вопрос о том, могло ли это вещество теоретически быть произведено в США, он сказал: "Абсолютно. В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно".
Что касается самого вещества, он подтвердил, что эксперты ОЗХО согласны с выводами Великобритании.
"Та же самая формула и так далее. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть, потому что "Новичок" — название, используемое западными странами, а не общепринятое. Это единственная разница. Это как говорить о воде и H2O", — отметил он.