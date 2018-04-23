На Украине производство автомобилей рухнуло в 52 раза

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За последние десять лет объем выпуска автотранспорта на Украине сократился в 52 раза, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Всего за месяц в стране было выпущено 773 автомобиля. Отмечается, что мощности украинского автопрома на данный момент функционируют всего на два процента от своих возможностей.

"Полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено", — говорится в заявлении.

Помимо этого наблюдается снижение выпуска коммерческих автомобилей — 36 процентов за год. Сокращение выпуска автобусов составило 24 процента по сравнению с мартом 2017 года.