В ФРГ сообщили, сколько беженцев примут в рамках переселенческой программы

БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев", — сказала Меркель на совместном брифинге с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Берлине.

Она добавила, что данную квоту Германия "зарезервировала", в частности, в рамках выполнения соглашения между Турцией и ЕС о легальном приеме беженцев в обмен на передачу Анкаре нелегалов из Европы.

Канцлер отметила, что "целью остается борьба с нелегальной миграцией". Для этого Берлин намерен продолжать оказывать помощь в кризисных регионах, к примеру, в Сирии, Ливии и в регионе озера Чад, сказала она. Меркель добавила, что эта работа "остается очень напряженной и требует много средств".